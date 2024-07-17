韓媒指三星Q2半導體營收超台積電 專家吐槽難度高：先處理自家問題

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 08:39

台積電今年第二季營收年增 32% 至 6735.1 億台幣 (約 28.5 兆韓元)。

受全球經濟放緩導致 IT 產品需求凍結，記憶體市場低迷影響，三星業績從 2022 下半年大幅下滑，但記憶體市場在去年下半受減產、價格反彈跟 AI 晶片需求激增帶動後開始復甦，對三星半導體營收產生正面影響。

今年首季，三星電子設備解決方案 (DS) 部門營業利益 1.91 兆韓元(約 14.1 億美元)，時隔五季首度獲利，但台積電在市佔率上仍以 61.7% 保持領先，三星僅 11%。

根據三星預估今年第二季營業利潤 10.4 兆韓元，較前一年同期增加 23.31%，達 74 兆韓圜。雖未公布半導體業務營收，但市場預估三星 DS 部門上季營收約 27 兆至 28 兆韓元，南韓券商 BNK 則預測至少達 27 兆韓元，韓華投資證券預測最高達 28.8 兆韓元。

三星 7 月 5 日公布的初步財報也顯示，今年第 2 季營業利益較去年同期激增 14 倍以上，暴增至 10.4 兆韓元，DS 部門營收超過 28.5 兆韓元，足以和台積電一較高下。

若本月底三星公佈第二季財報顯示 DS 營收超過 28.5 兆韓元，就會超過台積電營收，代表 2022 年第三季後三星營收首次超過台積電，有機會奪回全球半導體營收龍頭寶座。