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鉅亨速報

盤中速報 - 昆盈(2365)大漲7.09%，報63.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:49

昆盈(2365-TW)17日09:49股價上漲4.2元，報63.4元，漲幅7.09%，成交46,498張。

昆盈(2365-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦週邊設備之製造及買賣。

近5日股價上漲17.23%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-10,429 張
  • 外資買賣超：-10,458 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+29 張
  • 融資增減：+2,415 張
  • 融券增減：-678 張

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