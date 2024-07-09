search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 友威科(3580)急跌-3.68%報86.2元，成交2,226張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:43

友威科(3580-TW)近5分K跌速3.68%，09日09:43報86.2元，成交2,226張，今日跌幅為2.93％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

友威科(3580-TW)近5日股價上漲5.97%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲4.68%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-348 張
  • 外資買賣超：-359 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+11 張
  • 融資增減：+348 張
  • 融券增減：+83 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23662.46-0.90%
友威科84.6-4.73%

鉅亨贏指標

了解更多

#連續長上影

偏強
友威科

81.82%

勝率

#營收獲利增加

偏強
友威科

81.82%

勝率

#穩定獲利股

偏強
友威科

81.82%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty