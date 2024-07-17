盤中速報 - 弘憶股(3312)大漲7.49%，報100.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:45
弘憶股(3312-TW)17日09:45股價上漲7元，報100.5元，漲幅7.49%，成交12,351張。
弘憶股(3312-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件之製造加工及買賣業務。電腦系統設備、主機板、介面卡與電腦週邊設備製造加工及賣賣。一般進出口貿易業務。
近5日股價下跌1.58%，集中市場加權指數上漲0.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,143 張
- 外資買賣超：-1,137 張
- 投信買賣超：+199 張
- 自營商買賣超：-205 張
- 融資增減：-991 張
- 融券增減：-254 張
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