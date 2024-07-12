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鉅亨速報

盤中速報 - 弘憶股(3312)大跌7.41%，報100元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 13:08

弘憶股(3312-TW)12日13:08股價下跌8元，報100.0元，跌幅7.41%，成交15,853張。

弘憶股(3312-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件之製造加工及買賣業務。電腦系統設備、主機板、介面卡與電腦週邊設備製造加工及賣賣。一般進出口貿易業務。

近5日股價上漲17.14%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,776 張
  • 外資買賣超：+3,942 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-166 張
  • 融資增減：-1,661 張
  • 融券增減：+368 張

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