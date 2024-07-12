盤中速報 - 弘憶股(3312)大跌7.41%，報100元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 13:08
弘憶股(3312-TW)12日13:08股價下跌8元，報100.0元，跌幅7.41%，成交15,853張。
弘憶股(3312-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件之製造加工及買賣業務。電腦系統設備、主機板、介面卡與電腦週邊設備製造加工及賣賣。一般進出口貿易業務。
近5日股價上漲17.14%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,776 張
- 外資買賣超：+3,942 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-166 張
- 融資增減：-1,661 張
- 融券增減：+368 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 精材(3374)大跌7.1%，報216元
- 盤中速報 - 印鉐(8080)急跌-3.25%報16.35元，成交101張
- 盤中速報 - 采鈺(6789)大跌7.08%，報348元
- 盤中速報 - 大地-KY(8437)股價拉至漲停，漲停價37.15元，成交372張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇