盤中速報 - 華固(2548)大漲7.05%，報167元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:45
華固(2548-TW)17日09:45股價上漲11元，報167.0元，漲幅7.05%，成交3,078張。
華固(2548-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。
近5日股價上漲13.04%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,708 張
- 外資買賣超：+361 張
- 投信買賣超：+2,179 張
- 自營商買賣超：+168 張
- 融資增減：-185 張
- 融券增減：+11 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 盟立(2464)急拉3.61%報91.8元，成交11,122張
- 盤中速報 - 欣興(3037)大漲7.07%，報212元
- 盤中速報 - 宏致(3605)大漲7.05%，報52.4元
- 盤中速報 - 博磊(3581)急拉3.41%報51.6元，成交2,615張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇