盤中速報 - 新潤(6186)急拉4.05%報115.5元，成交714張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:19
新潤(6186-TW)近5分K漲速4.05%，17日09:19報115.5元，成交714張，今日漲幅為6.45％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
新潤(6186-TW)近5日股價上漲11.97%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造股價指數上漲9.27%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,919 張
- 外資買賣超：+1,673 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+246 張
- 融資增減：+18 張
- 融券增減：+1 張
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