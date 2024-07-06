台積電躋身千金股、鴻海除息、新潤「新知商辦」交易案告吹 本周大事回顧
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-06 11:20
台積電周四 (4 日) 衝上千元大關，躋身第十八千金，締造新猷；鴻海周二 (2 日) 除息，每股配息 5.4 元，並於周五 (5 日) 公告 6 月營收，第二季營收創同期新高；新潤「新北知識產業園區商辦大樓」29.9 億元交易案告吹，以下為本周大事回顧：
見證奇「積」時刻！台積電衝上 1005 元躋身第 18 千金 市值飆 26 兆元
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周三 (3 日) 台指期突破千元大關，連帶拉抬周四 (4 日) 普通股大漲超過 2%，衝上千元大關，最高達 1005 元，市值也達 25.9 兆元，同步締造新猷。
鴻海除息登場 Q2 營收創同期新高
鴻海 (2317-TW) 周二 (2 日) 除息，每股配息 5.4 元，除息參考價 210.5 元，鴻海周五 (5 日) 收盤價 214.5 元，填息率 74%。
鴻海周五 (5 日) 公告，6 月營收 4907.25 億元，月減 10.8%、年增 1.07%；第二季營收 1.55 兆元，季增 17.37%、年增 19.12%，上半年營收 2.87 兆元，年增 3.92%；鴻海第二季營收創同期高、6 月、上半年則為同期次高。
新潤新北知識產業園區商辦大樓 29.9 億元交易案告吹
新潤 (6186-TW) 原在 5 月 28 日公布以 29.9 億元整棟售出新北知識產業園區商辦大樓，因買方部分交易條件無法達成，新潤周五 (5 日) 表示，此交易案經雙方協議後解除契約。雙方解約並沒有財務損失。
〈鈦昇南通廠開幕〉打入 RFID 代工領域 8 月起量產貢獻
鈦昇 (8027-TW) 旗下江蘇鈦昇南通廠周四 (4 日) 舉辦開幕典禮，總經理張光明表示，江蘇鈦昇將電漿切割技術再延伸，切入無線射頻辨識 (RFID) 與分離式元件 (Discrete) 代工，供應給台灣、大陸兩岸業者，預計 8 月開始導入量產，貢獻營收與獲利表現。
〈華邦電展望〉焦佑鈞：AI 議題至少熱 20 年以上 產業上升訊號來了
華邦電 (2344-TW) 董事長焦佑鈞周二 (2 日) 表示，AI 發展才剛開始，就像是當時 PC、網際網路以及手機起來時的情況，預期將遍及所有應用，該議題可談論至少 20 年以上，針對記憶體市況，則看好產業將在下半年進入上升循環。
〈國泰永續金融論壇〉蔡宏圖：淨零轉型是持久戰 聚焦能源、資金 2 大關鍵
國泰金 (2882-TW) 連續 8 年舉辦永續金融暨氣候變遷高峰論壇，今年論壇以「淨零轉型競爭力」為主題，聚焦全球氣候金融的發展、能源轉型及產業轉型。國泰金董事長蔡宏圖指出，本屆吸引超過 4800 人參與，匯聚國內外產官學界重量級人士，所代表的企業在台股市值占比達 82%、碳排占比 54%，強調淨零轉型是一場持久戰，「能源」跟「資金」是重要關鍵，需要金融生態圈與產業鏈企業投入資源攜手達成。
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