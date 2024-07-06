台積電躋身千金股、鴻海除息、新潤「新知商辦」交易案告吹 本周大事回顧

見證奇「積」時刻！台積電衝上 1005 元躋身第 18 千金 市值飆 26 兆元

鴻海除息登場 Q2 營收創同期新高

新潤新北知識產業園區商辦大樓 29.9 億元交易案告吹

新潤 ( 6186-TW ) 原在 5 月 28 日公布以 29.9 億元整棟售出新北知識產業園區商辦大樓，因買方部分交易條件無法達成，新潤周五 (5 日) 表示，此交易案經雙方協議後解除契約。雙方解約並沒有財務損失。

〈鈦昇南通廠開幕〉打入 RFID 代工領域 8 月起量產貢獻

〈華邦電展望〉焦佑鈞：AI 議題至少熱 20 年以上 產業上升訊號來了

華邦電 ( 2344-TW ) 董事長焦佑鈞周二 (2 日) 表示，AI 發展才剛開始，就像是當時 PC、網際網路以及手機起來時的情況，預期將遍及所有應用，該議題可談論至少 20 年以上，針對記憶體市況，則看好產業將在下半年進入上升循環。

〈國泰永續金融論壇〉蔡宏圖：淨零轉型是持久戰 聚焦能源、資金 2 大關鍵

國泰金 (2882-TW) 連續 8 年舉辦永續金融暨氣候變遷高峰論壇，今年論壇以「淨零轉型競爭力」為主題，聚焦全球氣候金融的發展、能源轉型及產業轉型。國泰金董事長蔡宏圖指出，本屆吸引超過 4800 人參與，匯聚國內外產官學界重量級人士，所代表的企業在台股市值占比達 82%、碳排占比 54%，強調淨零轉型是一場持久戰，「能源」跟「資金」是重要關鍵，需要金融生態圈與產業鏈企業投入資源攜手達成。