盤中速報 - 凌巨(8105)股價拉至漲停，漲停價21.1元，成交23,118張
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:24
凌巨(8105-TW)16日10:24上漲1.9元，股價漲停報21.1元，委買23,941張，成交23,118張。
主要業務為研發生產及銷售液晶顯示器(STN型及TFT型),液晶顯示面板及模組。研發生產及銷售液晶顯示器測試儀器,液晶顯示器零組件,多晶片模組。所屬產業為光電業，相關光 電 業近5日上漲1.28%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,712 張
- 外資買賣超：-4,941 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+229 張
- 融資增減：+1,707 張
- 融券增減：+340 張
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