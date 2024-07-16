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鉅亨速報

盤中速報 - 凌巨(8105)急拉3.43%報21.1元，成交24,141張

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:25

凌巨(8105-TW)近5分K漲速3.43%，16日10:25報21.1元，成交24,141張，今日漲幅為9.9％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凌巨(8105-TW)近5日股價上漲11.3%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲1.28%。集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,712 張
  • 外資買賣超：-4,941 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+229 張
  • 融資增減：+1,707 張
  • 融券增減：+340 張

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