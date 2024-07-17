盤中速報 - 大亞(1609)急拉3.49%報62.0元，成交34,449張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:07
大亞(1609-TW)近5分K漲速3.49%，17日09:07報62.0元，成交34,449張，今日漲幅為8.2％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大亞(1609-TW)近5日股價上漲3.99%，所屬產業為電器電纜，相關電器電纜上漲0.25%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+831 張
- 外資買賣超：-3,176 張
- 投信買賣超：+1,340 張
- 自營商買賣超：+2,667 張
- 融資增減：-1,560 張
- 融券增減：+465 張
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