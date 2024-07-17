search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 天二科技(6834)急跌-6.29%報48.45元，成交2,586張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:07

天二科技(6834-TW)近5分K跌速6.29%，17日09:07報48.45元，成交2,586張，今日跌幅為4.06％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

天二科技(6834-TW)近5日股價上漲13.48%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲1.67%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,974 張
  • 外資買賣超：+1,984 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張
  • 融資增減：+910 張
  • 融券增減：+54 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23945.51-0.22%
天二科技49.9-1.19%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty