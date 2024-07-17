盤中速報 - 天二科技(6834)急跌-6.29%報48.45元，成交2,586張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:07
天二科技(6834-TW)近5分K跌速6.29%，17日09:07報48.45元，成交2,586張，今日跌幅為4.06％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
天二科技(6834-TW)近5日股價上漲13.48%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲1.67%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,974 張
- 外資買賣超：+1,984 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-10 張
- 融資增減：+910 張
- 融券增減：+54 張
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