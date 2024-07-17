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鉅亨速報

盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅2.87%，總成交額10.12億

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:07

台股今日電器電纜類股表現強勁，17日09:07相關指數上漲2.87%，總成交額10.12億元，大盤占比3.31%。

該產業上漲家數12、下跌家數1、平盤家數2。領漲個股大亞(1609-TW)17日09:07股價上漲5元，報62.3元，漲幅8.73%。

電器電纜近5日上漲0.25%，集中市場加權指數上漲0.41%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 +0.25% +0.41%
近一月 -2.21% +6.63%
近三月 +0.95% +20.58%
近六月 +18.81% +38.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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