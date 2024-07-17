盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅2.87%，總成交額10.12億
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:07
台股今日電器電纜類股表現強勁，17日09:07相關指數上漲2.87%，總成交額10.12億元，大盤占比3.31%。
該產業上漲家數12、下跌家數1、平盤家數2。領漲個股大亞(1609-TW)17日09:07股價上漲5元，報62.3元，漲幅8.73%。
電器電纜近5日上漲0.25%，集中市場加權指數上漲0.41%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.25%
|+0.41%
|近一月
|-2.21%
|+6.63%
|近三月
|+0.95%
|+20.58%
|近六月
|+18.81%
|+38.34%
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