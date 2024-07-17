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鉅亨速報

盤中速報 - 大亞(1609)大漲7.16%，報61.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:06

大亞(1609-TW)17日09:06股價上漲4.1元，報61.4元，漲幅7.16%，成交28,684張。

大亞(1609-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為發電輸電配電機械製造業、電線電纜製造業、其他塑膠製品製造業。電子零組件製造業、配管工程業、其它工程業、塑膠膜、鋼線鋼纜。金屬結構建築組件製造業、電信器材電子材料批發業、國際貿易業。

近5日股價上漲3.99%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+831 張
  • 外資買賣超：-3,176 張
  • 投信買賣超：+1,340 張
  • 自營商買賣超：+2,667 張
  • 融資增減：-1,560 張
  • 融券增減：+465 張

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