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鉅亨速報

盤中速報 - 華榮(1608)急拉3.93%報43.9元，成交7,749張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:07

華榮(1608-TW)近5分K漲速3.93%，17日09:07報43.9元，成交7,749張，今日漲幅為6.55％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華榮(1608-TW)近5日股價上漲1.73%，所屬產業為電器電纜，相關電器電纜上漲0.25%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-9,299 張
  • 外資買賣超：-6,242 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3,057 張
  • 融資增減：+1,179 張
  • 融券增減：+173 張

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