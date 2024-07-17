盤中速報 - 華榮(1608)急拉3.93%報43.9元，成交7,749張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:07
華榮(1608-TW)近5分K漲速3.93%，17日09:07報43.9元，成交7,749張，今日漲幅為6.55％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華榮(1608-TW)近5日股價上漲1.73%，所屬產業為電器電纜，相關電器電纜上漲0.25%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9,299 張
- 外資買賣超：-6,242 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3,057 張
- 融資增減：+1,179 張
- 融券增減：+173 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 桂田文創(4806)大漲9.15%，報16.7元
- 盤中速報 - 仲琦(2419)大漲7.03%，報34.25元
- 盤中速報 - 波若威(3163)大漲7.12%，報173元
- 盤中速報 - 其陽(3564)股價拉至漲停，漲停價103.0元，成交1,118張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇