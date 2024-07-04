晶技獲華科集團參與私募資金到位 Q3將迎來8季新高營收

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-04 11:05

晶技 (3042-TW)2024 年可望迎來多元市場需求的成長，晶技華科集團的華新科技 (2492-TW) 及佳邦科技 (6284-TW) 以 每股 93.5 元全數認購，總金額達 23.375 億元，晶技指出，私募增資股款已全數到位；同時，晶技的第三季營運展望佳，法人估單季營收達 31 億元，迎來 8 季新高。

晶技的私募現增案華新科以每股 93.5 元 2.08 萬張，金額約爲 19.45 億元，占晶技完成私募後股本的 6.21%，也成為晶技的單一最大法人股東。而佳邦科技在本次晶技私募案中，認購 4200 張，金額約爲 3.93 億元，占晶技完成私募後股本的 1.25%；也等於是華科集團在本次晶技的私募案中取得晶技合計 2.5 萬張私募股，合計持有晶技私募增資後股本 33.4 億元的 7.46% 股權。華新科以持股 6.21% 成晶技單一最大法人股東。

由華科集團的參與認購晶技發行 2.5 萬張私募現增股，資金已經到位預計在 7 月 2 日取得增資款，等於占增資後的 7.46% 股權，除達成引進策略合作對象華科集團及資金，擴張在台的新技術發展目標之外，也有對股權結構穩定的效果。

晶技對發行私募現增案，除取得 23.375 億元資金用於償還借款及對本業的投資擴充之外，在晶技生產的頻率元件產品產品，原即屬被動元件的一類，與華科集團的透過私募案合作，也有助於引進在元件在封裝製程技術、材料方面的合作。

晶技自結累計 1-5 月稅前盈餘 10.67 億元，年增 60.7%，每股稅前盈餘爲 3.44 元。晶技去年股利現金每股配發約 4.5 元，在除息後已完成填息，而石英元件業界看好 2024 年第三季需求態度不變。

依晶技目前的產品出貨進度來看，第二季營收較第一季的 27.54 億元成長逾 5%，雖未達 30 億元，也較去年同期的 24.26 億元成長 2 成，而下半年將進入市場的旺季。法人估晶技 2024 年第三季營收將較第二季有雙位數成長並達 31 億元，創 8 季以來單季營收新高。