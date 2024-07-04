晶技上半年營收年增2成 看好Q3旺季需求高成長力道

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-04 17:45

台灣頻率元件業龍頭晶技 (3042-TW) 今 (4) 日公布最新營收資訊，2024 年 6 月因客戶盤點因素，單月營收爲 9.5 億元，月減 2.86%，年增 15.06%，2024 年 1-6 月營收 56.76 億元，年增 20.16%，晶技對美系手機客戶的新機需求已開始自 6 月出貨，加上車用業務的需求，晶技也看好第三旺季市場需求高成長力道。

晶技 2024 年第二季營收 29.23 億元，季增 6.14%，優於原預期的 5% 季成長，年增 20.47%，而下半年將進入市場的需求旺季。法人估晶技 2024 年第三季營收將較第二季有雙位數成長並達 31 億元，創 8 季以來單季營收新高。

晶技自結累計 1-5 月稅前盈餘 10.67 億元，年增 60.7%，每股稅前盈餘爲 3.44 元。晶技去年股利現金每股配發約 4.5 元，在除息後已完成填息，而石英元件業界看好 2024 年第三季需求態度不變。

晶技獲華科集團的華新科技 (2492-TW) 及佳邦科技 (6284-TW) 以 每股 93.5 元全數認購，總金額達 23.375 億元，晶技指出，私募增資股款已全數到位，目前正辦理公司登記的變更之中。