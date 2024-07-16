台積電法說前夕再發威 助攻0050首日填息達陣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-16 18:17

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 重量級法說會將於本周四 (7/18) 登場，今 (16) 日盤中吸引買盤進駐，台積電再度啟動漲勢，帶動多檔市值型、半導體 ETF 表現，觀察本日除息的台股 ETF 中，元大台灣 50(0050-TW) 首日成功填息，且是唯一收盤仍處於填息的 ETF。

0050 昨天收盤價為 196.7 元，每單位配發 1 元，除息後參考價為 195.7 元，上午隨著大盤拉升，隨即順利完成填息，最高來到 199 元，可望邁向 200 元大關。0050 目前擁有 67.5 萬名受益人。