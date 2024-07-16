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台積電法說前夕再發威 助攻0050首日填息達陣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-16 18:17

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台積電法說前夕再發威 助攻0050首日填息達陣。(圖：shutterstock)

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 重量級法說會將於本周四 (7/18) 登場，今 (16) 日盤中吸引買盤進駐，台積電再度啟動漲勢，帶動多檔市值型、半導體 ETF 表現，觀察本日除息的台股 ETF 中，元大台灣 50(0050-TW) 首日成功填息，且是唯一收盤仍處於填息的 ETF。

0050 昨天收盤價為 196.7 元，每單位配發 1 元，除息後參考價為 195.7 元，上午隨著大盤拉升，隨即順利完成填息，最高來到 199 元，可望邁向 200 元大關。0050 目前擁有 67.5 萬名受益人。

元大高股息 ETF(0056-TW) 今天同步進行除息交易，每單位配息 1.07 元，除息後參考價為 41.3 元，盤中最高來到 41.44 元，未能順利填息，但仍吸引部分投資人進場力挺，帶動成交量能放大至 7.5 萬張。

法人表示，現階段在基本面、資金面、評價面持續支持下，市值型 ETF 未來漲幅仍具空間，0050 作為第一檔市值型 ETF，投資上市市值前 50 大權值股，跟隨時代自動汰弱留強，過去 20 年歷經網際網路、智慧型手機、AI 崛起三大成長趨勢，除了台積電一直是產業龍頭，其他主要成分股則因應科技推演而有所不同，持續參與台股主流轉變趨勢，不會錯過成長潛力。

 

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