00740B除息日爆大量 大戶加碼再出擊

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-16 18:40

今 (16) 日適逢多檔債券 ETF 除息，其中，當日成交量以富邦全球投等債 (00740B-TW) 交易張數爆大量奪冠，成交量較週平均量增加 50%，同時也創下今年以來該檔 ETF 單日最大量，盤中一度填息近 95%，隨後尾盤漲勢收斂在 41.17 元，顯示投資人對於月配息產品求「財」若渴。

根據臺灣集中保管結算所數據顯示，00740B 的受益人中，持有超過千張的大戶佔總受益人數的比重高達 95%，是大戶愛不釋手的標的，帶動近期 00740B 聲勢高漲。

為了回應投資人的呼聲，業者日前已向主管機關申請追募額度，以因應投資人對於資產品質與收益優勢兼具之投資等級公司債 ETF 需求，股市高點震盪，投資人不妨在個股除息旺季領息後轉戰債券做為資產配置一環，可有效降低投資組合波動。

富邦全球投等債經理人陳仲愷表示，最新公布的美國通膨數據顯示，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3%，低於市場預期；核心 CPI 年增 3.3%，也略低於市場預期。除了通膨回落趨勢明顯外，就業數據連續三個月失業率上升，因此市場預測聯準會於 9 月降息機率驟增，根據 CME 利率觀察工具顯示，市場預估 9 月降息機率達 94%。在此背景下債市展望正向，目前正是適合買進穩健配息 BBB 投資級公司債的天賜良機。