鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.84億美元，SuperRare(RARE)24小時漲幅達4.73%

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:15

24小時漲幅：SuperRare(RARE)24小時漲幅4.73%；UNI(UNI)24小時漲幅3.82%；Starknet Token(STRK)24小時漲幅4.1%。

24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅25.1%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅20.1%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅18.4%。

近一週漲幅：BETA(BETA)近一週漲幅10.6%；Xai(XAI)近一週漲幅7.35%；Celestia(TIA)近一週漲幅5.64%。