鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.84億美元，SuperRare(RARE)24小時漲幅達4.73%
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,961.51美元，24小時漲跌幅+0.53%；以太幣(ETH)現報價格3,380.73美元，24小時漲跌幅+1.11%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達25.84億美元；USDC(USDC)24小時成交量達13.22億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.4億美元。
24小時漲幅：SuperRare(RARE)24小時漲幅4.73%；UNI(UNI)24小時漲幅3.82%；Starknet Token(STRK)24小時漲幅4.1%。
24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅25.1%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅20.1%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅18.4%。
近一週漲幅：BETA(BETA)近一週漲幅10.6%；Xai(XAI)近一週漲幅7.35%；Celestia(TIA)近一週漲幅5.64%。
近一週跌幅：Mdex(MDX)近一週跌幅83.2%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週跌幅66.4%；DAR(DAR)近一週跌幅48.2%。
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