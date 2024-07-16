盤後速報 - 新盛力(4931)下週(7月23日)除息0.8元，預估參考價29.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
新盛力(4931-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(7月16日)收盤價30.70元計算，預估參考價為29.9元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
新盛力(4931-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為鋰電池模組製造銷售。電池零件買賣。電子材料買賣。近5日股價下跌0.16%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|30.70
|0.8
|2.61%
|0.0
|2023/07/11
|43.8
|2.1888
|5.0%
|0.0
|2021/09/28
|20.2
|0.8902
|4.41%
|0.0
|2020/07/08
|29.0
|1.7
|5.86%
|0.0
|2019/07/18
|28.2
|1.0
|3.55%
|0.0
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