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鉅亨速報

盤後速報 - 新盛力(4931)下週(7月23日)除息0.8元，預估參考價29.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

新盛力(4931-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(7月16日)收盤價30.70元計算，預估參考價為29.9元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

新盛力(4931-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為鋰電池模組製造銷售。電池零件買賣。電子材料買賣。近5日股價下跌0.16%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 30.70 0.8 2.61% 0.0
2023/07/11 43.8 2.1888 5.0% 0.0
2021/09/28 20.2 0.8902 4.41% 0.0
2020/07/08 29.0 1.7 5.86% 0.0
2019/07/18 28.2 1.0 3.55% 0.0

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