原來伺服器與IC設計，低檔起漲的還有「它」！

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 16:59

2024 年 7 月 16 日，今日台積電 (2330-TW) 已經成功補上了 7 月 12 日的缺口，但是大盤的走勢顯示出部分缺口尚未完全補掉，成交量也未顯著放大，最後大盤成交量 4670 億。

大華國際分析師張志誠指出，大盤的成交量不足以支撐持續上漲，即便補上缺口也會出現背離現象。然而，能夠補上空方缺口，已經讓大部分認為大幅轉空的擔憂得以化解。台積電今天扮演了補缺口的關鍵角色，這不僅可能與即將到來的法說會行情有關，更重要的是它向市場宣示了一個重要訊號：大盤多方的控盤企圖心依然強烈。這是今日市場的第一個重點。

緯創技嘉等股價低位迎利好 中美關係緊張助推伺服器零組件股

今日，緯創 (3231-TW) 和技嘉 (2376-TW) 這類伺服器相關零組件公司股價出現輪動上升。張志誠分析師認為，這主要受到美中關係日益緊張的影響。由於擔心未來中美關係可能進一步惡化，中國市場急單湧現，尤其是針對輝達的 H20 晶片——H100 的縮小版，其性能僅為 H100 的 20%。如果中美關係持續僵持，連特供的晶片都可能難以獲得，這促使中國企業加緊下單。

在這樣的背景下，緯創和技嘉在低位的股價顯得尤為重要。觀察緯創的營收數據顯示，該公司在第二季的營收表現不錯，這意味著未來公佈財報時有望釋出利好消息，從而推動股價上漲。今日的成交量也表明，這些公司在低位的買盤力量正在累積，後續上漲的空間和力度將逐漸顯現。

張志誠建議，投資者應關注這些低位階段的公司，一旦震盪結束並出現大量買盤，這將是調整和換股的關鍵時刻。與此同時，像安國 (8054-TW) 這樣的 IC 設計和 IP 上游公司，由於此前表現平平，一旦突破，市場的關注度和投資意願將大幅提高。但是張志誠分析師認為，神盾集團其實在這階段不是什麼相關公司都可以買，主要先看與人型機器人有關的公司為主，其中安國因為有了類比 IC 上游的星河半導體加入後，增添了更多的未來獲利題材。

採訪來源: 大華國際投顧 張志誠分析師

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