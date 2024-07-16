川普競選搭檔范斯：中國是美國面臨的最大威脅
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-16 16:04
美國共和黨總統候選人川普副手范斯（JD Vance）周一（15 日）表示，中國是美國面臨的最大威脅，顯示川普當選的話，可能對北京採取強硬立場。
據《彭博》報導，被問及烏克蘭戰爭時，范斯表示，川普將與莫斯科、基輔談判，「迅速結束這件事，以便美國能夠騰出手來，專注於真正的問題，也就是中國」。
「這是我國面臨的最大威脅，但我國完全沒有關注這個問題。」他說道。
眼下美國總統拜登和川普都努力展現對中國的強硬立場。川普承諾，如果他重返白宮，將對所有中國進口商品徵收 60% 的關稅，而拜登已經宣布對中國電動車課徵 100% 的關稅。
美國共和黨全國代表大會周一在威斯康辛州密爾沃基市開揭幕，這場大會將從周一持續到周四。由於川普獲得足夠共和黨代表人票數，正式被提名為 2024 年大選總統候選人。
台灣時間周二凌晨 3 時許，就在共和黨提名川普出征之際，川普也宣布范斯是競選搭檔。他在社交平台 Truth Social 上說，經過長時間深思熟慮，考慮了諸多人選後，認為最適合擔任副總統職位的人是范斯。
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