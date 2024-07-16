中國A股也有川概股！川大智勝諧音像川普大勝 昨開盤亮燈漲停 今小幅回跌

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-16 13:11

美國共和黨總統候選人川普上周遇襲後入主白宮機率大增，他持股約六成的 Trump Media & Technology(DJT-US)在周一 (15 日) 猛漲逾 30%，相關概念股也齊漲祝賀，就連遠在太平洋彼岸的另類「川概股」也連帶走高。

中國 A 股上市公司川大智勝 (002253-CN)周一開盤便直攻漲停，終場收在每股人民幣 11.22 元，但今 (16) 日早盤回跌逾 3.5%，充分展現迷因股暴漲暴跌的特色。

事實上，這家 3D 人臉辨識暨空中交通管制系統業者和川普沒有任何關係，但自 2016 年川普當選美國總統開始，每當川普有重大消息，這隻股票都會跟隨大漲大跌，因為中國股民認為川大智勝有「川普用智謀取得大勝」的意思。

除上週川普遇刺事件外，上月美國首場總統大學辯論後，外界一致認為川普表現較佳，川大智勝在川普與拜登辯論當天也曾一度漲停。

在 A 股市場歷史上，類似個股也不少見，美國前總統歐巴馬當選曾帶動奧馬電器 (現為 TCL 智家) 股價走強，希拉蕊競選期間，西儀 (諧音：希姨) 股份 (現為建設工業) 也因此被視為「希拉蕊概念股」而多次異動。

這些現象都讓人直接想到美股曾風靡一時的迷因股事件，例如 GameStop 和 AMC。2021 年初，GameStop 股價因 Reddit 論壇上的散戶抱團行動而經歷前所未有的劇烈波動。這些散戶利用社群媒體平台，集體推高特定股票價格，挑戰華爾街的空頭資本，甚至引發整個金融市場的震動。

當時，本名 Keith Gill 的「咆哮小貓」吸引一大票散戶，買進 GameStop 股票和買權，跟當時大舉做空 GameStop 的避險基金 Melvin Capital 對幹，最終讓 Melvin Capital 蒙受鉅額損失，成為史詩級軋空事件。GameStop 股價在 2021 年 1 月衝至 120.75 美元的盤中新高。

川大智勝因為諧音跟川普扯上關係而漲停，可說是 A 股版的迷因股現象。儘管川大智勝本身及其業務跟川普毫無關聯，但仍未讓股民停止瘋狂炒作。