CNN：美國特勤局幾周前接獲線報 指伊朗企圖暗殺川普

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-17 08:23

多位知情人士透露，美國政府在最近幾周接獲線報，得知伊朗企圖暗殺共和黨總統候選人川普，特勤局已經加強保護川普。

據《CNN》周二（16 日）報導，消息人士表示，沒有跡象表明上周六涉嫌刺殺川普的槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），與這起陰謀有關。

一名美國國安官員說，特勤局和川普競選團隊在上周六造勢大會登場前就已經知道到這個威脅。

這位官員表示，國家安全委員會直接聯繫了特勤局高層，以確保他們繼續追蹤最新情報，特勤局也因此加強保護川普，這一切都是在上周六之前發生。

川普競選團隊不願說明是否事前得知伊朗的威脅，僅在聲明中指出： 「我們不對川普的人身安全細節發表評論。所有問題都應回到特勤局。」

知情人士透露，特勤局官員多次警告川普競選團隊不要舉行戶外活動。