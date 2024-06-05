〈台虹法說〉市場樂觀 提前考量泰國廠二期擴建投資案

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-05 17:26

FCCL(軟性銅箔基板) 廠台虹 (8039-TW) 的全球生產布局之一泰國安美德春武里工業園區（AMATA City Chonburi Industrial Estate）泰國廠，第一期已在 5 月 15 日完工啟用，在目前市場需求提升的有利氛圍之下，總經理江宗翰今 (5) 日指出，原訂要到 2025 年才要討論的泰國廠第二期廠區建設案，目前已在看到市場的需求升溫之下，將提前到今年第三季展開討論。

如台虹泰國廠二期工程及早動工，依內部規劃將再於 2026 年底再開出新產能。

台虹對泰國廠的投資，2024 年第二季進入試量產，爲這一波台商 PCB 相關產業業者最早在泰國開發的廠商，台虹泰國廠占地面積近 4.2 萬平方公尺 (約 1.28 萬坪)，第一期工程計畫投資 3500 萬美元，進行雙面無膠銅箔基板製造。

台虹著眼於東南亞車載市場龐大潛力，未來將陸續規劃生產覆蓋膜、有膠銅箔基板等軟板材料。該廠全面竣工後，將成為台虹集團東南亞的重要營運基地。

江宗翰在今天的法說會中回覆法人提問，對泰國廠的總產能規劃上，將以鎖定台虹的 FCCL 總產能比重 30% 爲主。同時，泰國廠一期廠已通過 ISO 的認證，目前在由需求客戶端進行個別認證的稽核中。

對於台虹泰國廠一期新廠的加入營運，可能產生大筆攤提的設備折舊費用問題，江宗翰指出，一期廠設備多數來自由台灣廠遷住設置，目前估算 1 年的折舊費用 3000 萬元。

同時，台虹今年由於泰國廠一期廠的完工啟用，使過去兩年高達 20 億元的年資本支出將在今年下降，預計今年的資本支出約在 5 億元以上水準；