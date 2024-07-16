川普遭槍擊勝選率攀高，如何影響金融市場？美股台股投資人怎麼因應？
鉅亨研報 2024-07-16 10:17
一、川普遇刺，勝選機率提高
美國時間 7/13 下午 6 時 8 分，前總統川普在賓州巴特勒市造勢演說，突然遭到槍擊，高舉右手喊出「Fight ! Fight ! Fight !」的畫面，無論是否支持川普的人心中都留下非常深刻印象。此外，川普在他的社交媒體與他的競選團隊慰問被害者家屬，也公開表示並不畏懼暴力，並且呼籲美國人要團結起來。相對於深陷辯論失利和黨內逼宮的美國總統拜登，川普與公關公司一系列的操作讓川普支持度迅速飆升，支持者進一步增加。
根據博弈網站 realclearpolling 將賭盤勝率轉換成平均勝選機率，7/14 已上升至 65%，oddschecker 顯示川普在總統選舉方面對上其他候選人更全數以讓分開出，遙遙領先共和黨內或民主黨候選人。RCP 綜合各家的最新民調來到 47.1%，領先拜登的 44.4%，若川普化危機為轉機，未來民調還可以進一步走高，距離重返白宮又更進一步。
二、川普遇刺後，關注三個焦點：國會選舉，以及事件對金融市場的短、中長 期影響
三、美股觀點與投資策略：處變不驚，短期抓波動，長期看財報
四、台股觀點與投資策略
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