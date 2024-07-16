川普遭槍擊勝選率攀高，如何影響金融市場？美股台股投資人怎麼因應？

美國時間 7/13 下午 6 時 8 分，前總統川普在賓州巴特勒市造勢演說，突然遭到槍擊，高舉右手喊出「Fight ! Fight ! Fight !」的畫面，無論是否支持川普的人心中都留下非常深刻印象。此外，川普在他的社交媒體與他的競選團隊慰問被害者家屬，也公開表示並不畏懼暴力，並且呼籲美國人要團結起來。相對於深陷辯論失利和黨內逼宮的美國總統拜登，川普與公關公司一系列的操作讓川普支持度迅速飆升，支持者進一步增加。