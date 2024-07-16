盤中速報 - 晉倫(6151)股價拉至漲停，漲停價36.45元，成交2,508張
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:49
晉倫(6151-TW)16日10:49上漲3.3元，股價漲停報36.45元，委買3,000張、委賣161,000張，成交2,508張。
主要業務為橡膠複合材料及塑膠複合材料之製造加工及買賣,電子零組件製造業。工業用塑膠製品製造業,其他電機及電子機械器材製造業(連接器)。所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數近5日下跌5.04%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7 張
- 外資買賣超：-7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+919 張
- 融券增減：+14 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 佰研(3205)急跌-3.11%報43.6元，成交219張
- 盤中速報 - 印鉐(8080)急拉3.04%報16.55元，成交27張
- 盤中速報 - 富宇(4907)大漲7.98%，報88元
- 盤中速報 - 智崴(5263)股價拉至漲停，漲停價179.0元，成交2,273張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇