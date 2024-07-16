盤中速報 - 上緯投控(3708)大跌7.07%，報131.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:50
上緯投控(3708-TW)16日10:50股價下跌10元，報131.5元，跌幅7.07%，成交6,000張。
上緯投控(3708-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為一般投資業。
近5日股價下跌0.7%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,690 張
- 外資買賣超：-1,503 張
- 投信買賣超：-2,386 張
- 自營商買賣超：+199 張
- 融資增減：-438 張
- 融券增減：-141 張
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