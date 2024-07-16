盤中速報 - 晉倫(6151)大漲7.09%，報35.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:24
晉倫(6151-TW)16日10:24股價上漲2.35元，報35.5元，漲幅7.09%，成交1,249張。
晉倫(6151-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為橡膠複合材料及塑膠複合材料之製造加工及買賣,電子零組件製造業。工業用塑膠製品製造業,其他電機及電子機械器材製造業(連接器)。
近5日股價上漲17.97%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7 張
- 外資買賣超：-7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+919 張
- 融券增減：+14 張
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