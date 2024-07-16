search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 鈺邦(6449)大漲7.05%，報197.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:40

鈺邦(6449-TW)16日10:40股價上漲13元，報197.5元，漲幅7.05%，成交10,251張。

鈺邦(6449-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為鋁捲繞固態電容之研究、開發、製造及銷售。貼片式鋁捲繞固態電容之研究、開發、製造及銷售。堆疊型鋁晶片固態電容之研究、開發、製造及銷售。

近5日股價上漲15.31%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,789 張
  • 外資買賣超：+1,112 張
  • 投信買賣超：+293 張
  • 自營商買賣超：+384 張
  • 融資增減：+477 張
  • 融券增減：+164 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23997.250.49%
鈺邦192.54.34%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
鈺邦

63.64%

勝率

#波段上揚股

偏強
鈺邦

63.64%

勝率

#當沖高手_強

偏強
鈺邦

63.64%

勝率

#芝麻開花

偏強
鈺邦

63.64%

勝率

#背水一戰

偏強
鈺邦

63.64%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty