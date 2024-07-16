盤中速報 - 鈺邦(6449)大漲7.05%，報197.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:40
鈺邦(6449-TW)16日10:40股價上漲13元，報197.5元，漲幅7.05%，成交10,251張。
鈺邦(6449-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為鋁捲繞固態電容之研究、開發、製造及銷售。貼片式鋁捲繞固態電容之研究、開發、製造及銷售。堆疊型鋁晶片固態電容之研究、開發、製造及銷售。
近5日股價上漲15.31%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,789 張
- 外資買賣超：+1,112 張
- 投信買賣超：+293 張
- 自營商買賣超：+384 張
- 融資增減：+477 張
- 融券增減：+164 張
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