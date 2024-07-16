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鉅亨速報

盤中速報 - 直得(1597)股價拉至漲停，漲停價102.5元，成交14,576張

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 12:41

直得(1597-TW)16日12:41上漲9.2元，股價漲停報102.5元，委買2張、委賣369張，成交14,576張。

主要業務為微型及標準型線性滑軌之研究開發製造及銷售。線性馬達之研究開發製造及銷售。機器手臂及軟體PLC之研究開發製造及銷售。所屬產業為電機機械，相關電機機械近5日上漲1.93%。

直得(1597-TW)近5日股價上漲2.98%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+362 張
  • 外資買賣超：+355 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+7 張
  • 融資增減：+46 張
  • 融券增減：-17 張

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