盤中速報 - 直得(1597)股價拉至漲停，漲停價102.5元，成交14,576張
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 12:41
直得(1597-TW)16日12:41上漲9.2元，股價漲停報102.5元，委買2張、委賣369張，成交14,576張。
主要業務為微型及標準型線性滑軌之研究開發製造及銷售。線性馬達之研究開發製造及銷售。機器手臂及軟體PLC之研究開發製造及銷售。所屬產業為電機機械，相關電機機械近5日上漲1.93%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+362 張
- 外資買賣超：+355 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
- 融資增減：+46 張
- 融券增減：-17 張
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