盤中速報 - 凌巨(8105)股價拉至漲停，漲停價20.1元，成交41,929張
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:37
凌巨(8105-TW)12日10:37上漲1.8元，股價漲停報20.1元，委買28張、委賣441張，成交41,929張。
主要業務為研發生產及銷售液晶顯示器(STN型及TFT型),液晶顯示面板及模組。研發生產及銷售液晶顯示器測試儀器,液晶顯示器零組件,多晶片模組。所屬產業為光電業，相關光 電 業近5日上漲4.12%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5,955 張
- 外資買賣超：-6,187 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+232 張
- 融資增減：+1,934 張
- 融券增減：+203 張
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