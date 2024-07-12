盤中速報 - 凌巨(8105)大漲9.56%，報20.05元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:36
凌巨(8105-TW)12日10:36股價上漲1.75元，報20.05元，漲幅9.56%，成交41,909張。
凌巨(8105-TW)所屬產業為光電業，主要業務為研發生產及銷售液晶顯示器(STN型及TFT型),液晶顯示面板及模組。研發生產及銷售液晶顯示器測試儀器,液晶顯示器零組件,多晶片模組。
近5日股價上漲10.57%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5,955 張
- 外資買賣超：-6,187 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+232 張
- 融資增減：+1,934 張
- 融券增減：+203 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 景碩(3189)大漲8.72%，報118.5元
- 盤中速報 - 上詮(3363)大跌7.2%，報180.5元
- 盤中速報 - 日月光投控(3711)大跌8.27%，報177.5元
- 盤中速報 - 精湛(2070)急拉4.84%報54.2元，成交1,757張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇