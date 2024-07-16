金管會：王麗惠升任保險局長 林志憲出任法律事務處長
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-16 10:44
金管會宣布，保險局長施瓊華及法律事務處長徐萃文於今 (2024) 年 7 月 16 日退休，遺缺由金管會參事王麗惠升任及保險局副局長林志憲調任，今起生效。
新任保險局長王麗惠畢業於政治大學財稅學系，並取得政大保險研究所碩士、美國波士頓大學精算研究所碩士，曾任財政部科長及金管會保險局科長、副組長、組長、主任秘書、副局長、金管會參事。
林志憲自東海大學法律學系畢業，曾任行政院科長；金管會保險局專門委員、副組長；教育部專門委員、副處長；行政院大陸委員會參事；國家發展委員會參事；金融監督管理委員會處長；金融監督管理委員會保險局副局長。
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