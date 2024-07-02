〈國銀赴日熱潮〉金管會核准北富銀申設東京分行 就近服務台商

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-02 18:22

金管會表示，截至 2023 年 12 月底止，北富銀海外據點共有 1 家子銀行、5 家分行及 2 家代表人辦事處等 8 處，分別設置於越南、香港、中國大陸、新加坡、印尼及澳洲等地區。

目前本國銀行於日本已設有分支機構者，計有臺灣銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行及中國信託商業銀行等 8 家銀行。

觀察今年以來國銀赴日情形，金管會指出，前六月已設立分、子行並開業的國銀，包括彰銀大阪出張所、台新福岡出張所、臺銀福岡代表人辦事處。玉山銀行 5 月獲准福岡分行設立熊本出張所，預計 10 月開業；而 2 月獲准的合庫東京分行，目前尚未開業。

北富銀指出，看好台日發展商機，擬於日本東京設立分行，串聯海內外服務據點，提供台日企業優質完善的跨境金融服務。

北富銀說明，東京為日本之政經及金融中心，重要政府機構及主要金融同業總行皆設於東京，亦為多數台商總部聚集地，在東京設立據點不僅利於參與各項金融合作，更可就近服務多數客戶，為企業之國際業務發展提供良好金融支持，深化台日雙邊經濟交流。