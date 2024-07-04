7壽險俄債曝險增至1357億元 金管會揭與這原因有關

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-04 23:07

俄烏戰爭仍未停歇，金管會今 (4) 日揭露，國內 7 家壽險公司持有俄羅斯債券部位，截至今年 5 月底，帳載金額達新台幣 1357 億元，「預期信用損失」亦擴大至 210 億元。保險局官員表示，主要是匯率變化導致曝險金額上升，並非業者增加投資。

近來有立委關切壽險公司投資俄債曝險部位。金管會表示，截至今年 5 月底止，壽險業持有俄債帳載金額達 1357 億元，年增 7.53%，占保險業可運用資金的 0.41%，預期信用損失攀升至 210 億元，年增 20.69%。

保險局副局長林志憲說明，曝險部位持續增加的主因是受到匯率變動影響，美元較為強勢，並非壽險業者加碼投資。

林志憲指出，自 2022 年 5 月 25 日之後，壽險業者就沒有收到俄羅斯公債的利息，其餘的公司債等則有收到利息。他強調，俄羅斯政府支付利息能力無虞，但因俄烏戰爭持續，俄羅斯「集保機構」遭到制裁，導致外幣結算途徑受阻。

儘管俄羅斯當局願意以盧布付息，但壽險業者擔心因此遭到國際制裁，也不敢收取盧布。