鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估下修至6.25元，預估目標價為60.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.47元下修至6.25元，其中最高估值7.14元，最低估值6元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.14(7.14)
|7.88
|9.13
|9.82
|最低值
|6(6)
|6.6
|7.75
|9.76
|平均值
|6.37(6.4)
|7.39
|8.4
|9.79
|中位數
|6.25(6.47)
|7.63
|8.23
|9.79
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|577.44億
|616.67億
|636.40億
|655.33億
|最低值
|567.06億
|588.58億
|608.40億
|655.33億
|平均值
|572.40億
|602.25億
|626.92億
|655.33億
|中位數
|572.49億
|603.26億
|628.78億
|655.33億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.30
|-19.49
|0.44
|2.06
|7.17
|營業收入
|470.06億
|170.95億
|298.99億
|505.82億
|580.48億
詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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