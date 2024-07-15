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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估下修至6.25元，預估目標價為60.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 20:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.47元下修至6.25元，其中最高估值7.14元，最低估值6元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.14(7.14)7.889.139.82
最低值6(6)6.67.759.76
平均值6.37(6.4)7.398.49.79
中位數6.25(6.47)7.638.239.79

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值577.44億616.67億636.40億655.33億
最低值567.06億588.58億608.40億655.33億
平均值572.40億602.25億626.92億655.33億
中位數572.49億603.26億628.78億655.33億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS7.30-19.490.442.067.17
營業收入470.06億170.95億298.99億505.82億580.48億

詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSDAL

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