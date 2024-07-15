鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNX資源(CNX-US)EPS預估下修至1.4元，預估目標價為26.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對CNX資源(CNX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.44元下修至1.4元，其中最高估值1.99元，最低估值0.75元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.99(1.99)
|3.29
|3.4
|4.35
|最低值
|0.75(0.75)
|1.16
|2.3
|4.35
|平均值
|1.33(1.36)
|1.9
|2.81
|4.35
|中位數
|1.4(1.44)
|1.82
|2.68
|4.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.90億
|21.34億
|21.82億
|23.49億
|最低值
|14.71億
|16.11億
|18.29億
|23.49億
|平均值
|15.94億
|18.43億
|20.26億
|23.49億
|中位數
|16.12億
|18.02億
|21.34億
|23.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.42
|-2.43
|-2.31
|-0.75
|8.99
|營業收入
|15.46億
|10.86億
|23.84億
|39.24億
|15.03億
詳細資訊請看美股內頁：
CNX資源(CNX-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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