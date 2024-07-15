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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNX資源(CNX-US)EPS預估下修至1.4元，預估目標價為26.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 22:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對CNX資源(CNX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.44元下修至1.4元，其中最高估值1.99元，最低估值0.75元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.99(1.99)3.293.44.35
最低值0.75(0.75)1.162.34.35
平均值1.33(1.36)1.92.814.35
中位數1.4(1.44)1.822.684.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17.90億21.34億21.82億23.49億
最低值14.71億16.11億18.29億23.49億
平均值15.94億18.43億20.26億23.49億
中位數16.12億18.02億21.34億23.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.42-2.43-2.31-0.758.99
營業收入15.46億10.86億23.84億39.24億15.03億

詳細資訊請看美股內頁：
CNX資源(CNX-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNX

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