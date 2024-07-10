search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估下修至6.57元，預估目標價為60.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 02:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.68元下修至6.57元，其中最高估值7.14元，最低估值6.01元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.14(7.14)8.5210.0710.8
最低值6.01(6.01)6.67.859.76
平均值6.59(6.61)7.578.5710.28
中位數6.57(6.68)7.658.510.28

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值583.02億615.51億644.73億665.14億
最低值573.52億592.70億612.87億665.14億
平均值576.96億604.91億628.46億665.14億
中位數577.08億604.62億629.11億665.14億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS7.30-19.490.442.067.17
營業收入470.06億170.95億298.99億505.82億580.48億

詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDAL

相關行情

台股首頁我要存股
達美航空47.2051.84%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty