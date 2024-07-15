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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至28.27元，預估目標價為240元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 20:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由26.19元上修至28.27元，其中最高估值51.78元，最低估值21.75元，預估目標價為240元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值51.78(51.67)31.7932.07
最低值21.75(21.75)8.7511.78
平均值33.7(30.98)16.9621.93
中位數28.27(26.19)14.3221.93

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值424,334,000352,073,000333,777,650
最低值329,456,000290,212,000288,045,110
平均值371,969,670323,144,680312,601,920
中位數363,150,920318,724,240315,983,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.787.0745.575.06
營業收入
(單位：新台幣千元)		276,714,825627,283,761489,406,832207,077,912

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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