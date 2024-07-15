鉅亨速報 - Factset 最新調查：陽明(2609-TW)目標價調降至85.5元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 20:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對陽明(2609-TW)提出目標價估值：中位數由90元下修至85.5元，調降幅度5%。其中最高估值110元，最低估值52元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予陽明(2609-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立3位、保守悲觀0位。
陽明(2609-TW)今(15日)收盤價為63.1元。近5日股價下跌6.52%，相關航 運 業近5日下跌2.88%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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