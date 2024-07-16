擔心市場修正、也不想抱著現金枯等？鉅亨買基金：運用「超底王」提高勝率
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:50
台股持續刷新歷史高點，美股也同樣繼續攀高，僅管股市牛氣沖天，但不少投資人因擔心市場修正，寧願手抱現金枯等進場時機。「鉅亨買基金」表示，面對一波比一波高的股市，想再重回市場，建議可使用鉅亨買基金的「超底王」投資機制，不但能持續參與市場行情，也有機會在急跌時自動加碼，更有效率地累積單位數，不必枯等回檔再進場。
「鉅亨買基金」投資研究部表示，生成式 AI 出現後，美國科技股已上漲超過 75%。進一步回測發現，在過去 88 週內上漲 75% 後，未來三年的平均漲幅仍有 38%。即便在短期內有大幅上漲，從長期來看，股市的增長潛力仍不容小覷。「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，市場多頭氣勢仍在持續，很多投資人想進場，又怕買在高點，期望修正後可買在低點，但指數卻看回不回，搞得進退兩難，錯過布局時機，建議這種情況可善用鉅亨買基金的「超底王」投資機制進場，更有機會提高投資勝率。
「超底王」可視為定期定額進階版，除了每月基本定時定額扣款，另外再設定觸發加碼扣款條件，系統每日會自動比對最新淨值與過去第 10 個基金營業日的淨值，只要達到投資設定的跌幅 (%)，當日就會觸發加碼扣款，且跌幅 (5%~99%) 與加碼金額皆可自己設定。張榮仁進一步說明，觀察使用超底王捕捉股市波動 1 年、2 年和 3 年的表現，「超底王」的績效分別為 16%、29% 及 41%，都優於定期定額的 11%、23% 及 37%。以此回測的數據顯示，「超底王」能更有效地在市場波動中尋找到買點，提供投資人更高的投資回報。
基金教母蕭碧燕也曾於受訪中提到，「一軍的好基金，長期趨勢向上，沒有最高點，只有波段高點。」而長期趨勢向上的一軍基金，像是台股、美股、全球科技或美國科技型基金，每次修正後的低點會愈墊愈高，甚至遠比過去的高點還高；而高點則是不斷創新高，若非得等大跌再加碼，往往會錯過行情。
因此，蕭碧燕也點出投資人若有持續定期定額的習慣，就該進階為有錢就買，持續地累積本利和，若運用超底王的投資方式，無須等大跌，只要依前述方式，達到自己設定的跌幅，例如跌 5%、跌 10%.... 皆可自動及時加碼，把握每個急跌或回檔的機會，最終才有機會達到豐厚的本利和。
鉅亨買基金建議，已經獲利出場，滿手現金的投資人，利用超底王重新進場布局，能更有效率在波動中捕捉加碼時機，不錯過市場行情，現在申購還可享終身零手續費優惠，更有利提升投資效益。
高點進場用「超底王」及定期定額的績效表現
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投資方式
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持有時間
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定期定額
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超底王
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一年
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11%
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16%
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二年
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23%
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29%
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三年
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37%
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41%
資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採那斯達克 100 指數，總報酬率美元計算。資料日期：2024/6/26，資料期間：1985~2024。定期定額條件: 每月 5 號定期定額 1 千元申購。超底王觸發加碼條件: 當指數前一營業日與過去第 10 個營業日相比跌幅逾 6% 時，當日加碼扣款 2 千元。此資料僅為模擬配置及歷史資料模擬回測，實際申購並無法直接申購指數，且不為未來投資獲利之保證。在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
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