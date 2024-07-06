〈熱門股〉00735爆巨量單日狂飆11% 暫停初級市場申購

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-06 10:16

國泰臺韓科技 (00735-TW) 下半年預估配息大增至 2.73 元，換算年化配息率達 14%，吸引大量投資人湧入，5 日爆出巨量，漲幅高達 11.38%，以 43.95 元作收，改寫掛牌以來新高價，不過，由於溢價高達 10.34%，國泰投信隨即在官網上發布風險提醒，暫停初級市場申購。

在琳瑯滿目的半導體 ETF 中，國泰臺韓科技 ETF 可說是低調的黑馬，00735 為半年配，此次估配 2.73 元，比去年中配 1.20 元、去年底配 1.10 元的總和還要高，讓投資人相當意外，即便以 5 日收盤價估算，年化配息率仍有 12.4%。

00735 的指數成分股囊括全球 AI 浪潮下，直接受惠的台灣和韓國硬體科技的供應鏈企業，除了半導體市佔率最大的台積電、三星電子持股合計近 40% 外，還包括在高頻寬記憶體 (HBM) 市佔率超過 7 成的大廠海力士 (SK)，以及輝達 (NVIDIA) (NVDA-US) 的主要 AI 伺服器供應商鴻海與廣達，00735 的 1 年報酬率有 30.8%，在股票型跨國投資類基金中表現居前。

00735 公布亮麗配息金額後，自 2 日起成交量能逐步放大，吸引投資人目光，5 日成交量更擴大至 3954 張，創成立以來的天量。00735 單日淨申購金額達 6.37 億元，資產規模由 2.87 億元激增至 9.28 億元，創成立以來的歷史新高。

國泰投信表示，該基金以 6 月 30 日做為評價收益基準日，並訂 7 月 16 日為除息日。為保障既有基金受益人權益，避免除息日前本基金因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，因此，該基金擬自 7 月 8 日起，暫停受理本基金初級市場申購申請。

國泰投信指出，本基金暫停受理申購期間，投資人雖無法於初級市場申購本基金，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進本基金受益憑證，惟因暫停受理申購導致市價相對於淨值亦可能出現大幅溢價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。