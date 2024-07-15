分析師：川普重掌白宮 特斯拉股價將更上一層樓

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 16:22

美國前總統川普遇襲後，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 公開表態支持川普，分析師認為，若川普重返白宮，有利特斯拉的股價更上一層樓。

川普上個月再度公開表態，將徹底扭轉拜登的電動車政策，承諾若當選美國董統，將立即廢除拜登的氣候法案，增加對化石燃料的投資，並撤銷旨在加速向電動汽車過渡的法規。

該政策看起來不利電動車產業，但 Wedbush 分析師 Dan Ives 在 CNBC 上表示，「川普若當選總統，最終將對特斯拉有利，對電動汽車不利，尤其是你開始看到電動車退稅減少的話。」

Dan Ives 認為有幾項幾項因素，有利特斯拉在川普執政下蓬勃發展。

1、馬斯克和川普之間萌芽的友好關係。外媒報導，馬斯克和川普私下常連絡，之前也曾暗示，可能會在川政府中擔任顧問，這可能會讓馬斯克擁有巨大的政策決策的影響力，進而改變特斯拉的遊戲規則。

2、川普當選可以創造更加寬鬆的交通法規環境。川普上次執政時，推動放寬安全規則，若繼續採取這種做法，將會加速特斯拉在自動駕駛技術方面的進步，使其比其他汽車製造商更具競爭優勢。

3、特斯拉強大的國內製造，與川普「美國優先」政策相吻合。

馬斯克在川普遇襲後積極表態，針對週末的槍擊事件在 XX 平台上連續發表了 6 篇推文，全力支持川普，推文甚至出現「恭喜」字眼，稱「美國上一次出現這麼堅韌的總統，還是百年前的羅斯福」。

川普遇襲前一天，彭博社報導，馬斯克已向支持川普的超級政治行動委員會 (PAC) 捐款，且金額「相當龐大」，PAC 下一次需披露捐贈名單的時間是 7 月 15 日。

馬斯克此前並未公開支持任何一位 2024 年大選的候選人，如今徹底站邊川普，甚至打開錢包，無疑是要將自身打造爲共和黨重要金主的形象，且與川普的關係正在茁壯。

值得注意的是，川普與馬斯克的「暗結同盟」並非無跡可尋，早在今年 3 月，穿在海湖莊園會見了馬斯克和其他共和黨捐贈者，不過馬斯克事後否認了捐款事宜。

到了 6 月，馬斯克在特斯拉年度股東大會上表示，他與川普「進行了一些對話」，自曝川普「確實無緣無故突然打電話給我」。