中鋼8月內銷開平盤 後市鋼價築底回升可期

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-15 15:49

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 8 月盤價，近期亞洲鋼市面臨季節性因素壓抑需求，鋼市進入淡季調整期，月盤產品全面平盤，但隨短期負面因素淡化，消費需求可望逐漸釋出，復以下游庫存穩定去化，後市鋼價築底回升可期。

中鋼說明，全球經濟穩健復甦，歐洲與加拿大先後啟動降息，宣示已開發經濟體轉入降息循環，有利提高投資與消費增速；隨終端需求回溫與新興科技應用商機拓展，台灣外銷動能加溫。

鋼鐵需求方面，全球製造業呈現震盪回溫，但各地區表現不一，標普全球 (S&P Global) 公布美國 6 月 PMI 為 51.6，連續六個月處於擴張區間；歐元區 6 月 PMI 指數下滑至 45.8，製造業動能偏弱。

中國大陸 6 月下旬華中、華南地區連日暴雨，多地洪災壓抑短期消費需求，然災後重建需求可期。市場預期 7 月中旬三中全會可望推出新一波振興經濟政策，有利提振用鋼需求。

台灣今年上半年國內汽車銷售突破 23 萬輛，同比僅小幅衰退 1%，全年有望維持 45 萬輛以上相對高點，廠辦與住宅營建需求熱絡，帶動家電和建材相關鋼需。

鋼鐵供給方面，worldsteel 統計今年前 5 月累計全球粗鋼產量約為 7.932 億噸，同比減少 0.1%，趨緊態勢未變。中國大陸發改委主導鋼鐵減產計劃於 7 月展開，包含鋼鐵生產重鎮河北在內的多個省分已提出具體計劃，減產目標達數千萬公噸，有利促進鋼鐵供需平衡。

原物料方面，鐵礦砂由每公噸 100-110 美元上漲至每公噸 105-115 美元區間整理；受澳洲礦區火災影響，煤價向上挺進至每公噸 250-260 美元，煉鋼成本居高不下。

鋼價行情方面，受歐美暑休與亞洲雨季抑制短期需求，鋼價隨之小幅回檔，中國寶鋼、鞍本 8 月平板類以平低盤開出，每公噸下跌人民幣 100-200 元 (約 14~27 美元)，而歐洲鋼廠醞釀暑假後上調 9 月熱軋價格每公噸 20-30 歐元 (約 22-33 美元)，越南河靜鋼廠 9 月熱軋盤價維持平盤。