中鋼5年斥資15.5億元 兩大面向強化全廠電力系統韌性

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-10 12:29

中鋼 (2002-TW) 積極強化全廠電力系統韌性，自 2022 年至 2026 年的 5 年期間，共投入 15.5 億元，推動提高再生能源比例、建置儲能設施、發展廠區微電網、強化發電機組韌性及應用電力 AI 智慧模組等工作，至今所完成的相關方案，一年可降低 3215 萬元成本，已顯著提升全廠各關鍵電力子系統的耐受能力與可靠度。

中鋼表示，建廠成立之初即竭盡所能回收製程副產燃氣，再透過汽電共生設備發電，可供應廠內用電量約 50%，但因應全球減碳及 ESG 浪潮，中鋼規劃 2025 年至 2030 年落實「高爐添加直接還原鐵」、「高爐噴吹富氫氣體取代噴煤」及「鋼化聯產」等減碳路徑的同時，預計將減少高爐氣等製程燃氣產出量，進而降低自發供電量。

另外，中鋼 2030 年後採行的「製程設備電力化」路徑也將提高自身電力需求，故在迎接 2050 碳中和挑戰前，推動強化全廠電力系統韌性之先期準備工作，主要從能源可靠度與智慧化應用等兩大面向著手。

首先在太陽光電部分，中鋼表示，集團太陽光電系統截至今年 6 月底的建置量已達 100.1MW，自 2017 年 10 月至今的累積發電量近 6 億度，未來不僅每年可貢獻 1.1 億度以上綠電，並持續穩定布局光電案場，期許 2032 年前達成 120 MW 之總設置規模。

此外，在儲能設備部分，中鋼完成的首套 1.8MWh 儲能系統性參與台電電力交易平台，接受台電機動調度協助穩定頻率，第二套 2.2MWh 及第三套 7.0MWh 儲能系統則應用於負載轉移、削峰填谷及強化重要製程的電網韌性，而中鋼長期配合台電負載管理的需量競價措施，動態調整用電與發電，也成為台灣虛擬電廠中的重要成員之一。

在廠區微電網建置及電力 AI 智慧應用部分，中鋼不僅已在廠內建立自產燃氣發電機的微電網供電系統，也設置儲能微電網系統，透過儲能系統調節太陽光電與負載之間的平衡，使得獨立運轉的微電網可直接供電予廠內電腦中心、間接循環水與重要負載用電設備。

另外，中鋼利用多年累積的電力大數據與自行發展的 AI 智能技術成功開發電力需量預測模組，並結合汽電共生鍋爐應用負載優化演算法的最佳燃料調度，有效提升全廠電力使用效率及降低能源成本。

在汽電共生發電機組部分，中鋼除了增設油壓蓄壓器及提升供油泵浦電源可靠度等措施，進一步提高發電機組在遭受地震或其他可能天災的承受能力與增進快速恢復功能，同時也將原有 5 部舊型鍋爐汰舊更新為 2 座新型高效能發電機組，預計 2026 年興建工程完工後，可提升 32.8MW 供電量，每年亦能減少二氧化碳 14.7 萬噸、硫氧化物 154 噸及氮氧化物 56 噸。