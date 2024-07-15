鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約梅隆銀行(BK-US)EPS預估上修至5.57元，預估目標價為70.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 14:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對紐約梅隆銀行(BK-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.46元上修至5.57元，其中最高估值5.65元，最低估值5.32元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.65(5.65)
|6.45
|7.35
|最低值
|5.32(5.32)
|5.59
|6.09
|平均值
|5.53(5.47)
|6.15
|6.83
|中位數
|5.57(5.46)
|6.19
|6.95
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|183.07億
|189.01億
|197.91億
|最低值
|179.65億
|182.95億
|188.48億
|平均值
|181.38億
|185.86億
|192.68億
|中位數
|181.43億
|185.62億
|192.80億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.51
|3.83
|4.14
|2.90
|3.87
|營業收入
|207.68億
|168.04億
|160.17億
|199.23億
|337.04億
詳細資訊請看美股內頁：
紐約梅隆銀行(BK-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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