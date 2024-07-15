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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約梅隆銀行(BK-US)EPS預估上修至5.57元，預估目標價為70.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 14:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對紐約梅隆銀行(BK-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.46元上修至5.57元，其中最高估值5.65元，最低估值5.32元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.65(5.65)6.457.35
最低值5.32(5.32)5.596.09
平均值5.53(5.47)6.156.83
中位數5.57(5.46)6.196.95

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值183.07億189.01億197.91億
最低值179.65億182.95億188.48億
平均值181.38億185.86億192.68億
中位數181.43億185.62億192.80億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.513.834.142.903.87
營業收入207.68億168.04億160.17億199.23億337.04億

詳細資訊請看美股內頁：
紐約梅隆銀行(BK-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSBK

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