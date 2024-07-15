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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Patterson-UTI Energy Inc(PTEN-US)EPS預估下修至0.46元，預估目標價為15.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 18:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Patterson-UTI Energy Inc(PTEN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.49元下修至0.46元，其中最高估值0.68元，最低估值0.25元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.68(0.68)1.071.48
最低值0.25(0.25)0.241
平均值0.46(0.47)0.751.21
中位數0.46(0.49)0.741.18

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值61.78億68.65億67.33億
最低值55.68億54.22億62.85億
平均值58.06億61.39億65.16億
中位數58.12億62.37億65.22億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.10-4.27-3.370.700.88
營業收入24.71億11.24億13.57億26.48億41.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Patterson-UTI Energy Inc(PTEN-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPTEN

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