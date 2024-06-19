國泰證「股息再投資」功能上線 一鍵幫投資人打造複利效益

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-19 11:43

面對台股、美股今年以來市場交易火熱，國泰證券指出，觀察到許多投資人因股市高價反而望而卻步，為協助小資族也能參與市場、開啟自身投資之路，不僅領先業界於 5 月初推出美股交易「手續費率大調降及免低消」大優惠，也推出台股定期定額一鍵「股息再投資」功能，全力擴展小資投資客群。

為打破大眾對複委託「高價、昂貴、不划算」的刻板印象，國泰證 5 月初推出「美股手續費率大調降及免低消」，新制上路後，每次下單的手續費大幅下降，且不論是電子交易或人工交易都沒有低消門檻，替投資人節省投資成本，長期規律投資增加海外投資效益。

另一個亮點則為今年開春推出的「美股金額單」碎股交易服務，最低下單金額由 1000 美元調降為 100 美元，投資人僅須百美元即可買進屬意美股標的，滿足小額投資人對於海外市場的需求。

隨著喜愛透過定期定額進行長期布局的「定投族群」持續增加，國泰證券也觀察到，定期定額搭配「高股息 ETF」標的組合，已成為多數小資族為自己放大薪資的投資心法，若能善用領到的股息，滾入再投資，更有機會進一步提升整體報酬表現。

國泰證此次針對台股定期定額首創「股息再投資」新服務，讓投資人可一鍵自動化將股息再投入資本市場，加速擴大投資部位，進而打造「複利」效果，讓財富規模如巴菲特滾雪球投資術般越滾越大。

舉例來說，以定期定額戶數冠軍的國泰永續高股息 (基金之配息來源可能為收益平準金) (00878-TW) 為例，假設每月透過國泰證券 App 定額投入 1 萬元，投資為期 3 年，若使用「股息再投資」功能，3 年後總報酬率為 33.2%，將較股息沒有再投資的組合多 2 張 00878 的股票 (實際獲利以市場動向為主)。

國泰證認為，面對股市高檔之際，透過「定期定額」長期規律投資，不失為有效分散風險的方式之一，目前提供台股定期定額已囊括 95 檔股票、129 檔 ETF，美股定期定額也有 70 檔個股、72 檔 ETF 任客戶挑選。